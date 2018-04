Nordcorea assicura Usa: pronti a discutere di denuclearizzazione

Washington, 9 apr. - La Corea del Nord ha detto agli Stati Uniti che Kim Jong Un è pronto a discutere di denuclearizzazione della penisola coreana, confermando così per la prima volta la sua intenzione di partecipare all'incontro con il presidente americano Donald Trump, previsto per maggio. La notizia è stata lanciata dal Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione americana.

I media americani hanno quindi sottolineato che è anche la prima volta che tale impegno viene espresso da Pyongyang direttamente a Washington e non tramite la Corea del Sud, che era stata anche latrice dell'offerta di un faccia a faccia tra i due leader. Colloqui diretti e segreti sono in corso tra funzionari dell'intelligence dei due Paesi in vista dell'incontro, stando a quanto reso noto da fonti della Casa Bianca citate dalla Cnn.