YouTube, la denuncia dei consumatori: viola la privacy dei bambini -3

Washington, 9 apr. - Jeff Chester del Center for Digital Democracy ha detto che Google "ha agito in modo sleale, sostenendo falsamente nei suoi termini di servizio che YouTube è destinato solo a chi ha più di 13 anni e attirando deliberatamente i bambini in un parco giochi pieno di pubblicità".

Contattato da AFP, un portavoce di Google ha detto che la società non ha visto il ricorso, ma che "proteggere bambini a famiglie è sempre stata la nostra massima priorità". "dato che YouTube non è per bambini, abbiamo investito in misura significativa nella creazione della app YouTube Kids per offrire un'alternativa specificamente progettata per i bambini".