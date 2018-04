YouTube, la denuncia dei consumatori: viola la privacy dei bambini

Washington, 9 apr. - Ventitre associazioni di consumatori Usa hanno chiesto un'indagine su YouTube, la piattaforma video di proprietà di Google, perchè consente la diffusione di pubblicità mirate ai bambini, in apparente violazione delle norme Usa. Secondo le organizzazioni, nonostante YouTube affermi che è per utenti dai 13 anni in su, Google ottiene rilevanti profitti dalle pubblicità dedicate ai bambini che compaiono sul servizio di condivisione video.

Le associazioni hanno presentato un ricorso alla Federal Trade Commission (FTC), sostenendo che YouTube è tra le piattaforme video più seguite dai bambini e offre molti programmi progettati e promossi per un pubblico di bambini. Secondo il ricorso, Google raccoglie informazioni personali sui minori attraverso YouTube, tra cui localizzazione, identificazione degli apparecchi, numeri di telefono mobile, e li usa per indirizzare la pubblicità ai minori su internet, apparentemente senza il consenso dei genitori. (Segue)