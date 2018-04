M.O., raid israeliano contro "obiettivo militare" di Hamas a Gaza

Gerusalemme, 9 apr. - Caccia israeliani hanno colpito oggi "un obiettivo militare" di Hamas nel Nord della Striscia di Gaza, in risposta alla tentata incursione palestinese in territorio israeliano per piazzare bombe. E' quanto ha riferito oggi l'esercito israliano.

Fonti palestinesi hanno precisato che è stata colpita una base a Jabalia delle Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ma anche un terreno coltivato nei pressi di Beit Lahia. L'attacco ha causato danni, ma nessuna vittima.