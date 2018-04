Siria, missili contro base aerea: 14 morti, tra cui iraniani -2

Damasco, 9 apr. - I media siriani hanno finora riferito solo di "morti e feriti", precisando che "diversi missili hanno colpito l'aeroporto di Tayfur". L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana aveva inizialmente aggiunto che "si sospetta sia un attacco americano" prima di rimuovere qualsiasi riferimento agli Stati Uniti.

Il Pentagono ha infatti smentito qualsiasi coinvolgimento, affermando che "al momento, il dipartimento della Difesa non sta conducendo attacchi aerei in Siria". "Tuttavia - ha aggiunto un portavoce - continuiamo a seguire da vicino la situazione e a sostenere le iniziative diplomatiche in corso per garantire che quanti usano armi chimiche, in Siria come altrove, ne rispondano". Anche Parigi ha smentito che i suoi aerei siano stati coinvolti nell'operazione.