Ungheria, Orban rivendica una "vittoria storica" alle legislative

Budapest, 9 apr. - Il premier ungherese Viktor Orban ha parlato di "vittoria storica" dopo il successo ottenuto alle elezioni legislative di ieri, che gli hanno affidato un terzo mandato consecutivo alla guida del Paese, il quarto della sua carriera. Il suo partito, Fidesz, ha ottenuto il 48,81% dei voti, stando ai dati relativi al 98% delle schede, aumentando di quattro punti il risultato ottenuto quattro anni fa. Un dato che dovrebbe consentire a Orban di avere la maggioranza dei due terzi in Parlamendo, come nel 2010 e nel 2014.

"Questa è una vittoria storica che ci dà l'opportunità di continuare a difenderci e a difendere l'Ungheria", ha detto il leader conservatore in un breve discorso tenuto dopo la diffusione dei risultati ufficiali parziali da parte dell'Ufficio elettorale nazionale.

L'affluenza alle urne è stata pari al 69,26%, oltre sette punti percentuali in più rispetto al 2014, con diversi seggi costretti a rimanere aperti dopo l'orario di chiusura per consentire agli elettori in coda di votare.