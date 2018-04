Siria, accuse attacco chimico: Russia mette in guardia gli Usa

Mosca, 8 apr. - Mosca ha messo in guardia Washington contro un "intervento militare per pretesti inventati" in Siria, che potrebbe "portare a conseguenze più pesanti". Ha poi escluso che il regime abbia utilizzato armi chimiche contro i ribelli a Douma, nella Ghouta Est.

"Dobbiamo una volta di più avvertire che un intervento militare con pretesti inventati e fabbricati in Siria, dove si trovano soldati russi su richiesta del legittimo governo siriano, è assolutamente inaccettabile e può portare a conseguenze più pesanti", ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Affari Esteri.

La diplomazia russa ha definito "provocazioni" le accuse di attacchi chimici delle forze siriane contro i ribelli a Douma, ultima sacca ribelle nella Ghouta Est, dove raid del regime hanno provocato decine di morti tra i civili venerdì e sabato.

(fonte AFP)