Schifani: per crisi Sud serve sviluppo non reddito cittadinanza

Roma, 8 apr. - "La drammatica notizia del suicidio dell`imprenditore agricolo del ragusano conferma la situazione di disperazione in cui versa il nostro Mezzogiorno. Come confermano le statistiche dinanzi ad un Nord che cresce, che si rilancia economicamente e che compete sui mercati europei ed internazionali, il Sud arretra. È la conseguenza di anni di scelte economiche dal sapore meramente elettorale che hanno progressivamente penalizzato il Mezzogiorno. Come i bonus o la riforma della scuola, che nei fatti ha determinato la `deportazione` proprio al Nord di importanti risorse scolastiche. In questa situazione di disagio il M5S ne ha tratto enorme vantaggio, dragando consenso proprio sul disagio. Un voto di disperazione al quale il Centrodestra è tenuto obbligatoriamente a rispondere sul piano della buona politica, di proposte serie volte a rilanciare l`economia e soprattutto l`imprenditoria. Altro che reddito di cittadinanza, il Sud ha bisogno di investimenti, di una politica fiscale capace di ridare competitività al tessuto imprenditoriale locale. Obiettivi che una volta al governo il Centrodestra dovrà senza,tentennamento alcuno,inserire nella sua agenda economica". Lo dichiara l'ex presidente del senato Renato Schifani.