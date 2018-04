Orlando: quale distanza tra Pd e M5s se usiamo stessi metodi?

Roma, 8 apr. - "L'argomento principale, da me condiviso, per escludere la percorribilita' di un'alleanza con i 5stelle consiste nella distanza tra nostre concezioni della lotta politica. La loro propensione al complottismo e alla denigrazione dell'avversario, al netto delle poco credibili scuse di Di Maio, all'insofferenza per il dibattito che si realizza nel loro campo, abbiamo giustamente criticato le espulsioni seriali con cui spesso hanno risolto la loro dialettica, sono stati l'argomento su cui si e' retta gran parte di quella che abbiamo definito una distanza incolmabile tra noi e loro. Ma se il modo di discutere tra noi diventa simile a quello che loro utilizzano con noi siamo certi che la distanza che richiamiamo come causa dell'impossibilita' di un accordo politico risulti cosi nitida di fronte all'opinione pubblica?". E' l'interrogativo posto da Andrea Orlando, della minoranza dem, in un lungo post su facebook in cui ragiona sul tenore del dibattito interno.

"Nella discussione della formazione del governo dopo il 5 marzo chiunque si azzardasse ad esprimere dubbi o semplicemente tentasse di declinare i contenuti dell'opposizione, posizionamento che insieme abbiamo deciso, e' stato assalito da commenti denigratori, da illazioni o da argomentazioni complottistiche - ha ricordato Orlando -, condite da accuse ricorrenti di intelligenza con il nemico. Anche in questo caso nessun vittimismo. In politica si sa, si danno e si prendono. Anche in questo caso, tuttavia, l'effetto collaterale involontario è notevole".