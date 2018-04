Germania, furgone su folla: per polizia autore ha problemi... -2

Berlino, 8 apr. - L'uomo, un 48enne residente nella città, si è schiantato ieri pomeriggio nel centro città in un onorario di grande affluenza, travolgendo i clienti seduti in una terrazza di un caffè-ristorante molto famoso. Due persone di 51 e 65 anni sono morte e circa venti sono rimaste ferite, una decina delle quali in modo grave.

Tra i feriti ci sono anche cittadini olandesi, secondo il ministero degli Esteri del Paese: una donna colpita leggermente e un'altra giudicata in condizioni critiche. Un retroscena politico, di qualunque tipo, è ormai definitivamente escluso.

"Non c'è alcun elemento che dimostri che ci siano motivazioni politiche" in questa tragedia, ha dichiarato il capo della polizia della città, Hajo Kulisch. Le autorità avevano già escluso la pista di un attentato jihadista, ma i media tedeschi avevano riferito di legami tra l'autore e i militanti di estrema destra. "Motivazioni e cause sono piuttosto da cercare nello stesso autore", ha aggiunto il capo della polizia.

(fonte AFP)