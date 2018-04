Pd, Damiano: bene Richetti, assemblea unitaria e non resa conti

Roma, 8 apr. - "Sono d'accordo con Richetti: le dimissioni, quando si danno non si ritirano. Ne va della propria credibilità". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"I partiti - spiega - non sono le porte girevoli di un grand'hotel. Questo vale per Renzi e per chiunque altro. Non abbiamo bisogno di ritorni al passato ma, piuttosto, di una discontinuità di metodo e di contenuto. Per questo non servono segreterie-ombra o ambiguità nella conduzione di questa delicata fase di passaggio".

"Mi auguro che il 21 aprile si tenga una assemblea del Pd unitaria, e non l'ennesima resa dei conti, che consenta a Martina di portarci fino al congresso con il più ampio sostegno del partito", conclude.