Siria, Quartapelle (Pd): governo riferisca su attacco a Douma

Roma, 8 apr. - "Le notizie che filtrano da Douma in Siria sono agghiaccianti. I White Helmets denunciano più di 100 vittime, morte a causa dell`uso da parte dell`esercito regolare siriano di gas sarin contro la città ancora in mano ai ribelli. Chiediamo che il ministro Alfano venga in aula a riferire su quello che se confermato, sarebbe l`ennesimo crimine contro l`umanità perpetrato dal dittatore Bashar Assad. L`orrore di questi crimini va indagato e i colpevoli vanno perseguitati. La Siria non va dimenticata: l`Italia deve continuare a impegnarsi per la tutela dei civili e la ricerca rapida della pace". Lo dichiara la deputata dem Lia Quartapelle.