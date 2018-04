Siria, regime annuncia accordo per far uscire ribelli da Douma

Damasco, 8 apr. - Il regime siriano ha annunciato un accordo per sgomberare nelle prossime 48 ore i combattenti di Jaish al Islam da Douma, ultima "sacca" di ribelli alle porte di Damasco. Lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Sana.

Il gruppo ribelle non ha per ora reagito a questo annuncio. Secondo Sana, che cita una "fonte ufficiale" non identificata, le evacuazioni dei combattenti ribelli dovrebbero avvenire nelle prossime 48 ore.

Questo annuncio arriva dopo una serie di attacchi su Douma, costati la vita a un centinaio di civili secondo l'Osdh. I soccorritori e i ribelli hanno inoltre accusato il regime, che ha smentito, di aver lanciato un attacco chimico su Douma che ha provocato decine di morti.

(fonte AFP)