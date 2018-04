Governo, Giorgetti: senza unità centrodestra scenari cambiano

Roma, 8 apr. - "E' chiaro che il 37% della coalizione di centrodestra deve avere un messaggio univoco cosa che non c'è stata al primo giro di consultazioni. Salvini ha preso l'iniziativa e cercheremo di avere una sintesi per dire al Presidente della Repubblica quali sono i prossimi sviluppi, è chiaro che senza l'unità del centrodestra lo scenario prende tutta un'altra piega". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera a Mezz'ora in più.

"Noi abbiamo ribadito una cosa che per noi è ovvia, centrodestra e M5S hanno il diritto-dovere di dare un governo al paese e risposte a problemi reali della gente, non tutti la pensano così, abbiamo sentito le opinioni di Di Maio e di Berlusconi ma solo con questa alleanza si può fare un governo forte" osserva Giorgetti che rispetto alle perplessità di Berlusconi aggiunge: "quali sono le alternative rispetto al dialogo con i 5 stelle? Un governo con il Pd o nuove elezioni, entrambe sono alternative peggiori rispetto a quelle che gli proponiamo noi".