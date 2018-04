Giorgetti: Lega non parteciperà a governo istituzionale

Roma, 8 apr. - "E' difficile immaginare un governo con personaggi non votati da nessuno, i governi tecnici sono stati bocciati dagli italiani, quindi la Lega non ci sarà". Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera a Mezz'ora in più ha escluso soluzioni diverse da quelle di un esecutivo politico.

"Se Berlusconi partecipa" a un governo di questo tipo "è un errore tattico. Noi - ricorda Giorgetti - abbiamo avuto un mandato a fare governo che rappresenti il paese e piaccia o non piaccia chi ha vinto le elezioni sono M5S e centrodestra, perciò la ricetta è una sola e ce l'ha indicata chiaramente il popolo italiano premiando M5s e nel centrodestra in particolare la Lega".