Siria, Trump: attacco chimico insensato, sarà pagato prezzo alto

Damasco, 8 apr. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha denunciato un "attacco chimico insensato" in Siria e ha avvertito che "sarà pagato un prezzo molto alto", puntando il dito sulle "responsabilità" della Russia e dell'Iran che sostengono "l'animale Assad".

"Numerosi morti, compresi donne e bambini, in un attacco chimico insensato in Siria", ha denunciato Trump dopo il presunto attacco del regime siriano sulla città ribelle di Douma, chiedendo inoltre "di aprire immediatamente la zona per l'aiuto medico e le verifiche" del caso.

(fonte AFP)