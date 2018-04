Roma, 8 apr. - "Non sono in grado di dire" quale sarà il profilo di un ipotetico premier di un governo centrodestra-M5s ma "credo che nella testa di Salvini, Di Maio e Berlusconi qualcosda deva cominciare a girare, devono cominciare a riflettere anche su questo". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera rispondendo a In mezz'ora.

Questo vuol dire che non sarà Salvini? "Salvini ha dimostrato di avere un senso di responsabilità istituzionale ben superiore a tanti altri".