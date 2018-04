Tim, Giorgetti: bene controllo pubblico reti tlc

Roma, 8 apr. - "Abbiamo rimproverato a questi governi di non aver difeso gli interessi nazionali, sono arrivati in extremis a difendere gli interessi sì di Berlusconi ma anche degli italiani, il tema della rete va al di là del mondo di Berlusconi. Una decisione che rimedia ai gravi errori fatti in passato". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti capogruppo della Lega alla Camera a Mezz'ora in più rispondendo sulla vicenda Tim e Cdp.

"Voglio vedere i prossimi passaggi - ha aggiunto - la finalità è sicuramente buona, le modalità possono aver creato qualche problema ma il controllo pubblico della rete e delle telecomunicazioni è condivisibile in termini politici".

"La decisione è stata assunta dall'attuale governo in carica e la Lega non è stata consultata - assicura Giorgetti - non so se hanno consultato M5s o Fi, ma è totalmente avulsa dalle prospettive del futuro governo".