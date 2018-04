Governo, Giorgetti a Di Maio: premership non sia pregiudiziale

Roma, 8 apr. - "Il problema della premiership per quanto importante non può essere un elemento pregiudiziale altrimenti saremmo molto miopi e non avremmo a cuore l'interesse degli italiani". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega a Mezz'ora in più.

"E' legittima l'ambizione di Di Maio ma non si può ripetere come un mantra tutto va bene a condizione che Di Maio sia premier - osserva -, altrimenti vale anche per il Pd e Salvini premier".

"In pratica se nasce un governo deve essere forte, che duri cinque anni con numeri importanti e non ballerini - spiega Giorgetti - va bene Di Maio sul contratto alla tedesca, vediamo dieci cose che condividiamo e su questo ci imponiamo un profilo di serietà, alla tedesca, forse questa è la formula per avere maggiore voce anche in Europa. In questi giorni si decidono cose importantissime e non possiamo permetterci di non avere voce in quella sede".