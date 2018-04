Governo, Giorgetti: unica possibilità è centrodestra con M5s

Roma, 8 apr. - "Dobbiamo riapplicare il metodo usato per l'elezione dei presidenti delle Camere alla formazione del governo. I 5 stelle hanno il diritto-dovere di dare un governo a paese. Che piaccia o no a Berlusconi e Di Maio centrodestra e M5S sono le forze che hanno avuto i voti". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti capogruppo alla Camera della Lega a Mezz'ora in più.

"Il metodo applicato è che in teoria toccava una Camera alla Lega - spiega Giorgetti - noi abbiamo fatto un passo indietro per fare la sintesi, in questo stallo se nessuno fa un passo indietro la situazione non si sblocca, a cominciare da noi stessi, chiediamo buon senso per sbloccare la situazione".