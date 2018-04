Brasile, prima notte in carcere per l'ex presidente Lula -3

Curitiba (Brasile), 8 apr. - È stato pianificato appositamente in ragione dello status di ex capo dello stato di Lula, "a parte dagli altri prigionieri, senza alcun rischio per la sua integrità morale o fisica", ha affermato il giudice Moro. L'ex capo dello stato aveva annunciato di fronte a migliaia di simpatizzanti che si sarebbe consegnato alla polizia. "Non consegnarti", "Lula libero" avevano gridato in tantissimi, in preda alla rabbia e all'emozione.

Lula non è riuscito a evitare il carcere, due giorni dopo il mandato di cattura del giudice anticorruzione Sergio Moro, a seguito della sua condanna in appello a dodici anni e un mese di reclusione per corruzione e riciclaggio di denaro. "Rispetterò il mandato di cattura", ha affermato la figura simbolo della sinistra latinp-americano, Ma "sono un cittadino oltraggiato, non perdono che si dica al Paese che sono un ladro". Poi, rivolgendosi con spirito battagliero ai suoi accusatori: "Voglio guardarli negli occhi. Moro ha mentito".

(fonte AFP)