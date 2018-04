Brasile, prima notte in carcere per l'ex presidente Lula -2

Curitiba (Brasile), 8 apr. - Dopo una serata di sabato piuttosto agitata, è in elicottero che Lula ha effettuato la tratta da San Paolo a Curitiba. I militanti gli hanno impedito una prima volta di lasciare la sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Bernardo do Campo, nella periferia della capitale economica del Brasile: il leader di 72 anni è stato costretto a tornare all'interno dei locali, dove è rimasto confinato per circa un ora.

Un servizio d'ordine meno ordinato è successivamente riuscito, usando le maniere forti, ad aprire un varco a Lula, malgrado un nuovo afflusso di suoi sostenitori. I suoi legali avevano negoziato venerdì con le autorità le condizioni dell'arresto. L'ex presidente starà in una cella di appena quindici metri quadrati con bagno e doccia privati nella sede della polizia federale di Curitiba, prima di un trasferimento. (fonte AFP)(Segue)