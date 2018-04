Roma, 8 apr. - "Arcore? E' una location comoda, non riesco a immaginare un vertice nell'appartamento di Salvini, non importa la location, l'importante è chiarirci le idee e andare in modo coeso e determinato alle prossime consultazioni". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti capogruppo alla Camera della Lega a Mezz'ora in più parlando del vertice del centrodestra in corso nella abitazione di Silvio Berlusconi aggiungendo che "li raggiungerò dopo la trasmissione" visto che "è appena iniziato".