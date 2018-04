Governo, Richetti: pronti a fare nostra parte ma no ad accozzaglia

Roma, 8 apr. - "Le consultazioni saranno ancora lunghe, può darsi che le posizini iniziali cambino, tutte queste ambizioni devono trovare una sintesi, noi siamo pronti a fare la nostra parte in Parlamernto ma senza partecipare a questa accozzaglia". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più a proposito della posizione del Pd in vista della formazione del governo.

"Se si dovesse aprire la strada ad un governo del presidente o di scopo comunque deve fare delle cose e io non riesco a immaginare cosa possa fare quel governo di fronte a queste distanze - osserva l'esponente del Pd -: la prima cosa da fare è il Def e la legge bilancio, che è un atto politico. Il patto alla tedesca non si fa con i titoli, si fa con i provvedimenti, ci si dica a cosa è finalizzata". Di sicuro secondo Richetti "nessuno oggi può dire 'neanche ci mettiamo a sedere', con tutte le difficoltà ma io sono anche per capire a cosa stiamo dicendo no".