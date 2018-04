Siria, raid su Douma dopo sospetto attacco chimico del regime -3

Damasco, 8 apr. - In un comunicato congiunto con l'ong sanitaria Sams (Syrian American Medical Society), hanno inoltre riferito di "oltre 500 casi, in maggior parte donne e bambini", che presentano sintomi "di un'esposizione a un agente chimico". I pazienti soffrono di "difficoltà respiratorie, ustioni della cornea, una schiuma eccessiva" esce dalla loro bocca e mandano un "odore simile a quello del cloro", ha riferito il testo.

L'Osdh, che ha affermato che "l'aviazione del regime ha ripreso domenica mattina i raid a Douma" dopo una breve sospensione, ha indicato di non essere in grado di confermare un attacco chimico del regime. Ha parlato di 70 casi di difficoltà respiratorie e di soffocamento, ma dovuti al fatto che i civili sono intrappolati in scantinati o stanze poco ventilate, senza possibilità di uscire e di fuggire. Secondo l'ong ventuno persone - tra le quali nove bambini - sono decedute in simili condizioni.

(fonte AFP)