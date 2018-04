Richetti: M5S finge aprire a Pd per giustificare governo con Lega

Roma, 8 apr. - "Con il Pd c'è un'interlocuzione finta, così quando il M5s farà l'accordo con Salvini dirà che l'ha fatto perchè non aveva scelta". Lo ha detto Matteo Richetti, del Pd, a Mezz'ora in più.

"Martina ha ragione a dire che c'è un passo avanti nei toni" da parte dei 5 stelle "ma Di Maio dice anche che non può governare per colpa della legge fatta dal Pd: con questa disonestà intellettuale non si va da nessuna parte. Un politico è autorevole quando riconosce agli altri ciò che rivendica per sè e Di Maio non lo è", aggiunge Richetti.