Pd, Richetti: da Renzi grande contributo ma sono fedele a idee

Roma, 8 apr. - "Io non ho più giacche, nell'ottobre 2014 quando il carro di Renzi straripava io dicevo 'fermatevi, si va a sbattere, nei territori non c'è rinnovamento'. Io sto sulle idee e quando Renzi ha buone idee io ci sono, Renzi ha dato un grande contributo al riformismo di questo paese, lo riconosco. Mi chiedono se il renzismo è finito? Noi dobbiamo discutere del riformismo al di là della parabola personale di Renzi. Se vorrà dare un contributo bene, ma l'unica fedeltà si deve alle idee". Così Matteo Richetti a Mezz'ora in più ha risposto a Lucia Annunziata a proposito della sua collocazione all'interno del Pd e sul suo rapporto col segretario uscente.