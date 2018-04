Pd, Richetti: se assemblea 21 decide primarie sarò in campo

Roma, 8 apr. - "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Lo ha detto Matteo Richetti del Pd a Mezz'ora in più.

"Credo sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, voglio sperare che tutti i dirigenti decidano una proposta unitaria da portare in assemble. Spero che il gruppo dirigente si metta d'accordo su un percorso che potrebbe essere: ad autunno la scadenza per il congresso e una fase reggente per scavallare quel periodo", spiega Richetti.

"Il mio impegno è costruire un'intesa da proporre alla base, al parlamentino del Pd. Si va alle primarie ma non solo per i nomi ma per un progetto di partito e noi saremo lì", aggiunge.