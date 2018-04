Siria, segretario generale Onu chiede fine combattimenti a Douma

New York, 8 apr. - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per la sospensione dei combattimenti nei pressi di Damasco, precisando che l'organizzazione non è in grado di confermare un ricorso ad armi chimiche.

"Il segretario generale è profondamente preoccupato per la violenza intensa e ripetuta a Duma nel corso delle ultime 36 ore, dopo un periodo di relativa calma". Ha lanciato un "appello a tutte le parti a interrompere i combattimenti e a tornare alla calma", ha indicato il suo portavoce, Stephane Dujarric, in una nota.

Antonio Guterres "è particolarmente preoccupato delle voci su un ricorso ad armi chimiche contro popolazioni civili a Douma", ha aggiunto il portavoce. "Anche se le Nazioni Unite non sono in grado di verificare queste notizie, il segretario generale sottolinea che ogni utilizzo di armi chimiche, se fosse confermato, è odioso e necessita di una approfondita inchiesta".

(fonte AFP)