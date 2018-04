Giustizia, Calderoli: nostro governo abolirà eccesso di difesa

Roma, 8 apr. - "Eccomi dall'amico Mario Cattaneo, nella sua Osteria a Casaletto Lodigiano. Oggi sono qui per portargli il mio sostegno, insieme a tanti amici, e per ribadirgli che saremo sempre al suo fianco, nella battaglia legale e processuale che lo attende. Noi saremo sempre con lui e con chi, come Mario, si è difeso a casa propria, ha difeso la propria vita e la propria famiglia, da malintenzionati che non avrebbero dovuto entrare. Perché il punto è proprio questo, quello di difendersi in casa propria, con ogni mezzo disponibile, senza limite, senza se e senza ma, deve essere un diritto di ogni cittadino, senza rischiare di finire sotto processo come accaduto a Mario Cattaneo". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato che aggiunge "oggi siamo qui per questo, per dire a Mario che ci siamo, che siamo con lui, che insieme vinceremo questa battaglia e che la prima legge che il nostro Governo farà approvare sarà proprio quella per eliminare l'eccesso di legittima difesa, perché la difesa in casa propria deve sempre essere legittima".