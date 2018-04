Iraq, attacco kamikaze contro sede di partito: 4 morti e 7 feriti

Baghdad, 8 apr. - Quattro persone sono state uccise e altre sette ferite, tra le quali un candidato alle elezioni politiche di maggio, in un attacco suicida contro la sede di un partito politico nell'ovest dell'Iraq. Lo hanno indicato alcuni responsabili.

Sabato sera, "due kamikaze travestiti da militari sono entrati nella sede del partito al Hal", uno dei più importanti della provincia sunnita di al Anbar: lo ha riportato uno dei responsabili di servizi di sicurezza locali, sotto copertura di anonimato.

Uno di loro ha fatto "detonare la sua cintura esplosiva mentre i dirigenti politici svolgevano una riunione" nel quartier generale della campagna della città di Hit, 200 chilometri circa a ovest di Baghdad, secondo quanto riferito dal generale Qassem al Mohammadi, incaricato delle operazioni dell'esercito in questa zona, "Tre membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi e sette persone, tra cui il candidato al parlamento Zineb Abdel Hamid al-Hiti, sono rimasti feriti". Una quarta persona, un dipendente municipale, è in seguito morto per le lesioni riportate.

(fonte AFP)