Governo, Gasparri: non si può rinunciare a unità centrodestra

Roma, 8 apr. - "L'unità del centrodestra è il valore essenziale che dobbiamo salvaguardare. Non possiamo subire ricatti e imposizioni da chi non ha la maggioranza e parla come se controllasse il parlamento e la Repubblica. Dobbiamo rispettare gli impegni programmatici che abbiamo preso con gli elettori in materia di occupazione, tasse, sicurezza e contrasto alla immigrazione. Il passaggio è molto difficile e gli esiti sono incerti. Quel che certamente resta e resterà è la forza e la coesione del centrodestra. È l'unica cosa alla quale non potremo mai rinunciare". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).