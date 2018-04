Centrodestra, Rotondi: Dc rappresentati da Berlusconi a vertice

Roma, 8 apr. - "Il centro destra non è costituito solo dai tre principali partiti ma anche da un'area democristiana federata a Forza Italia e dunque oggi rappresentata al vertice da Silvio Berlusconi". Così Gianfranco Rotondi,segretario di Rivoluzione Cristiana,partito che unitamente all'Udc è federato al gruppo parlamentare di Forza Italia.

"Per noi è inaccettabile un veto grillino su Forza Italia che non è il passato ma una lista votata dal 14 % degli italiani che meritano rispetto e rappresentanza - sostiene Rotondi -. Detto questo capisco bene che Salvini non voglia lasciare Di Maio all'opposizione e condivido la preoccupazione di non regalare al Cinquestelle la rendita di posizione di opporsi a un governo di responsabilità".