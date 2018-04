Emergenza omicidi, Gb annuncia misure di contrasto a ... -2

Londra, 8 apr. - L'esecutivo pensa inoltre di lanciare una consultazione pubblica per aumentare i poteri della polizia in materia di controlli di identità, in modo che gli agenti possano sequestrare l'acido trasportato da individui anche senza una specifica motivazione.

"Non vedo perchè un giovane debba portare con sé una sostanza corrosiva in strada, annuncio dunque che intendiamo lanciare una consultazione per estendere i poteri della polizia in materia di controlli di identità per includere (la ricerca di) acido", ha dichiarato il ministro degli Interni, Amber Rudd, in un comunicato.

Ha ribadito il sostegno alla pratica dei controlli di identità, uno "strumento vitale", e ha assicurato che gli agenti di polizia avranno sempre il pieno sostegno del governo per utilizzare questi poteri in modo conveniente". Un disegno di legge, che sarà presentato tra qualche settimana, prevede di rendere illegale il possesso di armi bianche. Un ddl che si inserisce in una strategia di lotta al crimine, che sarà presentata domani dal governo.

(fonte AFP)