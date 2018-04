Brasile, prima notte in carcere per l'ex presidente Lula

Brasilia, 8 apr. - L'ex presidente brasiliano Lula ha iniziato, nella notte tra sabato e domenica, a scontare una lunga pena detentiva per corruzione, al termine di giorni concitati che di fatto hanno sancito la caduta di questa figura della sinistra mondiale.

Considerato favorito per le elezioni presidenziali di ottobre, Lula è arrivato a bordo di un elicottero sul tetto della sede della polizia federale di Curitiba (sud), la capitale della lotta alla corruzione. Mentre il velivolo atterrava, alcune centinaia di oppositori vestiti di giallo e verde - i colori nazionali - hanno sparato fuochi di artificio per celebrare questo momento.

"Viva la Repubblica di Curitiba! Viva Sergio Moro!", è stato uno degli slogan scanditi, in riferimento al giudice che ha ordinato la carcerazione di Lula. Contemporaneamente, le forze dell'ordine sono ricorse ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti: otto persone sono rimasti lievemente ferite, una da un proiettile di gomma, secondo i pompieri. Luiz Inacio Lula da Silva è stato condannato per aver ricevuto un lussuoso appartamento fronte mare offerto da un'azienda di Btp. Questa proprietà sarebbe stata donata in cambio di favori per l'ottenimento di appalti pubblici.

(fonte AFP)