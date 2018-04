Roma, 8 apr. - "Sono accanto a Federica Angeli, minacciata ancora una volta di morte per la sua testimonianza contro il clan mafioso degli Spada. Federica ha continuato a scrivere contro ogni minaccia e intimidazione e le sue parole sono state l'unica arma per difendere se stessa e la sua comunità. Il 19 aprile Federica tornerà a testimoniare: siamo tutti dalla sua parte e non la lasceremo sola". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla presidenza Maria Elena Boschi.