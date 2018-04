Fassino: una Epinay europea per rigenerare la sinistra

Roma, 8 apr. - "Serve una sinistra capace di essere in sintonia con la società di questo secolo. I risultati elettorali in tutta Europa segnalano una forte criticità nel rapporto tra sinistra e ampi strati sociali. Da questa difficoltà si esce solo se si mette in campo una rigenerazione del riformismo europeo che parli alle aspettative di dignità, di giustizia, di sicurezze. Serve una 'Epinay europea' che dia un nuovo profilo e una nuova identità alla sinistra riformista del continente, così come Mitterrand rifondò ex novo il socialismo francese per far fronte alla novità del gaullismo. Rinnovare profondamente cultura, politica e programmi della sinistra è oggi la vera sfida per ritrovare la fiducia e il consenso dei cittadini. E questa è la nuova frontiera su cui deve collocarsi il Partito Socialista Europeo". Lo ha dichiarato Piero Fassino questa mattina al termine dell'incontro a Parigi con Olivier Faure eletto dal Congresso nuovo Segretario del Partito Socialista francese.