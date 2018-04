Emergenza omicidi, Gb annuncia misure di contrasto a criminalità

Londra, 8 apr. - Il ministero degli Interni britannico ha annunciato alcune misure per cercare di arginare la criminalità, in particolare le aggressioni con coltelli e acido, sullo sfondo del preoccupante aumento degli omicidi a Londra.

Il numero degli omicidi è aumentato del 40 per cento nella capitale nel corso degli ultimi tre anni. Per la prima volta, a febbraio e marzo sono state uccise più persone a Londra che a New York. Il governo ha annunciato l'intenzione di rendere un reato penale la detenzione di sostanze corrosive in luogo pubblico, di vietare la vendita dell'acido ai minorenni e di proibire la spedizione a domicilio di coltelli acquistati su internet.

(fonte AFP) (segue)