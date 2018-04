Fico: aprire palazzo Chigi? Non so, per ora apro Montecitorio

Roma, 8 apr. - "Aprite palazzo Chigi!" "La mia competenza per ora è qui a Montecitorio e sarà apertissimo, palazzo Chigi non so". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto ad un visitatore alla Camera dei deputati per l'iniziativa "Montecitorio a porte aperte".

"Io ci credo e sono qui anche perché non mi sono mai arreso allo stato delle cose - ha aggiunto Fico - non ho mai pensato di diventare parlamentare, nè presidente della Camera, ho sempre lavorato sulla mobilità nelle città, perchè ci fossero meno macchine e meno Co2, pensavo finisse lì il lavoro ma io mi sento quella persona. Possiamo non riuscirci ma non arrenderci", ha assicurato.

Quindi il presidente della Camera ha annunciato che nelle prossime occasioni oltre alle visite guidate del Palazzo organizzerà incontri a tema "per esempio sulla lotta al bullismo nelle scuole, sulle baby gang, ci confrontiamo con dei turni, invitiamo esperti, così ci diamo un orizzonte in modo che la giornata continui".