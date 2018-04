Ungheria: urne aperte per elezioni politiche, Orban favorito -2

Budapest, 8 apr. - Accreditato di un vantaggio tra i venti e i trenta punti percentuali e favorito da un sistema di votazione a turno unico che abbina una maggioranza semplice per circoscrizione e proporzionale, il partito nazional-conservatore Fidesz del leader ungherese sembra sicuro di vincere, secondo gli esperti.

La principale incognita verte sull'affluenza e sulle dimensioni della vittoria attesa: Orban aveva ottenuto, nel 2010 e nel 2014, una "super-maggioranza" in parlamento ma stavolta potrebbe doversi accontentare di una maggioranza relativa, circostanza che avrebbe per lui i contorni di una netta sconfitta. Alle 11 l'affluenza era in aumento di sette punti percentuali rispetto allo stesso orario del 2014, attestandosi al 29,9 per cento secondo gli analisti, una crescita considerata sfavorevole a Fidesz dagli analisti.

