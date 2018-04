A. Saudita, principe Mohammed bin Salman arrivato in Francia

Riad, 8 apr. - Il potente principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, è arrivato in Francia per una visita di tre giorni, in cui metterà in risalto le riforme portate avanti e rinsalderà i legami con Parigi dopo le tensioni legate alle crisi regionali. E' quanto si appreso da fonti del ministero degli Esteri.

"Il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha accolto Mohammed bin Salman su richiesta dell'Eliseo", all'aeroporto di Bourget nei pressi di Parigi, ha precisato l'entourage del ministro.

(fonte AFP)