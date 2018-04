Governo, Di Maio: nessun incontro in programma con Martina o Salvini

Roma, 8 apr. - Incontro con Martina o Salvini? "Per ora non è in programma". Così il capo politico M5S Luigi Di Maio ad un'iniziativa del Movimento per le Regionali della Valle D'Aosta.

Di Maio ha ribadito che "le parole di Martina di ieri mi sembrano un passo avanti, aspettiamo le evoluzioni interne del Pd che vanno rospettate".

Di Maio è tornato poi a rivolgersi al leader della Lega: "Salvini non ci può chiedere un governo ammucchiata che non può fare bene all'Italia, non pensino che quel film possa essere condivisibile dal Movimento".