Ungheria: urne aperte per elezioni politiche, Orban favorito

Budapest, 8 apr. - Urne aperte in Ungheria, dove i cittadini sono chiamati a esprimersi in occasioni delle elezioni politiche in cui il primo ministro uscente, l'icona dei diritti populisti europei Viktor Orban, è considerato favorito per conquistare un terzo mandato consecutivo, malgrado un probabile calo nei consensi.

Sono circa 7,9 milioni gli ungheresi aventi diritti al voto, con i seggi che chiuderanno alle ore 19. "Il futuro del Paese è in gioco. Noi non soltanto scegliamo partiti, governo e primo ministro, ma noi scegliamo anche il futuro del Paese", ha dichiarato Orban dopo aver votato questa mattina a Budapest.

(fonte AFP) (segue)