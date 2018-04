Di Maio a Salvini: nessun governo di cambiamento con Berlusconi

Roma, 8 apr. - "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento, non è il governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini cioè un governo ammucchiata con Meloni, Berlusconi". Lo ha detto il capo politico M5S Luigi Di Maio ad un'iniziativa le Regionali della Valle D'Aosta ad Aosta.

"Se questa è la sua idea non può essre la nostra, per noi questo film non esiste, il nostro obiettivo e mandare avanti le lancette non indietro - ha aggiunto -. Se la Lega è interessata al cambiamento vengano al tavolo, discutiamo le proposte per gli italiani e mettiamoci al lavoro".