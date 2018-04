Siria, Russia: regime non ha utilizzato armi chimiche a Douma

Mosca, 8 apr. - Il regime siriano non ha utilizzato armi chimiche contro i ribelli a Douma, nella Ghouta Est. Lo ha affermato la Russia, contrariamente a quanto sostenuto dagli Stati Uniti.

"Noi smentiamo con fermezza questa informazione", ha dichiarato il generale Yuri Evtuchenko, responsabile del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria, secondo dichiarazioni delle agenzie di stampa russa.

"Noi siamo pronti, una volta che Douma sarà liberata, a inviare immediatamente specialisti russi in difesa nucleare, chimica e biologica per raccogliere i dati che confermino che queste affermazioni sono 'fabbricate'", ha aggiunto.

(fonte AFP)