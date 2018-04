Conti pubblici, Cottarelli: mi preoccupa recessione non tassi -2

Cernobbio (CO), 7 apr. - A proposito della strada per il ridurre il debito, Cottarelli ha poi spiegato: "non bisogna fare cose straordinarie, in un contesto in cui noi stiamo crescendo le entrate dello Stato aumentano, stiamo crescendo all'1,5% e in termini reali le entrate dello Stato aumentano dell'1,5%, se noi manteniamo la spesa costante in termini reali, cioè in termini di potere d'acquisto, non la tagliamo neanche, la manteniamo costante".

"Per tre anni le entrate aumentano, la spesa rimane costante e questo elimina il deficit, che è quella cosa che alimenta il debito - ha proseguito Cottarelli - Se il debito non cresce più in termini di euro, in rapporto alla dimensione dell'economia il Pil scende. Ecco bisogna fare questo. Il debito non deve scendere in termini di euro, deve scendere rispetto al Pil. E' una cosa fattibile, l'hanno fatta in tanti, non richiede un'austerità selvaggia se ci muoviamo in tempo, anzi non richiede neanche austerità se ci muoviamo in tempo, perché come ho detto non serve neanche tagliare la spesa, però dobbiamo muoverci in tempo".