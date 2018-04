Centrosinistra, Nencini: serve progetto nuovo forze riformiste

Roma, 7 apr. - "Quella del centrosinistra alle ultime elezioni politiche non è stata solo una sconfitta, ma un'autentica disfatta. Adesso serve un progetto nuovo, una concentrazione repubblicana in cui le forze di centrosinitra possano confluire rinunciando a parte della propria sovranità, un'organizzazione politica un po' più larga di un partito". E' quanto ha detto Riccardo Nencini, segretario del Psi, in un'intervista al Corriere di Bologna. L'intervista anticipa alcuni dei temi di cui si discute proprio in queste ore a Bologna nell'ambito della grande conferenza territoriale organizzata dal Psi; gli stati generali dell'area socialista italiana del Centro-Nord sono, infatti, riuniti per discutere del futuro della sinistra riformista italiana e di una nuova riorganizzazione del partito dopo la sconfitta del 4 marzo. Rielaborazione di una proposta riformista, migrazioni, lavoro, riorganizzazione dello Stato e delle Regioni: questi e di altri i punti all'ordine del giorno dell'assemblea. La conferenza di oggi rappresneta il primo di due appuntamenti: il prossimo si terrà a Napoli il 14 aprile.