Pd, Valiante: chi ha perso il 4 marzo rinuncia all'autocritica

Roma, 7 apr. - "Chi ha perso il 4 marzo rinuncia all'autocritica. Si tentano 'campagne di distrazione di massa', pensando ad un En Marche italiano, dopo la suggestione fallimentare dei socialisti europei. Peccato che Macron anche abbia detto di preferire il M5S al Pd e a Renzi". Lo dichiara Simone Valiante, ex deputato dem e coordinatore per la Campania di Fronte democratico, l'area del Pd vicina a Michele Emiliano, arrivando all'iniziativa di Sinistra anno zero al Centro Cavour a Roma. "Non arrivano segnali seri di discontinuità e si parla ai gruppi dirigenti ma poco al Paese reale. Fronte dem deve prepararsi ad una propria candidatura nell'assemblea del 21 aprile", conclude Valiante.