Conti pubblici, Cottarelli: mi preoccupa recessione non tassi

Cernobbio (CO), 7 apr. - Per la finanza pubblica italiana "non credo che il problema possa venire dall'aumento dei tassi di interesse, quello che mi preoccupata è uno shock recessivo, una recessione in Europa per esempio scatenata da una guerra sulle tariffe in cui il Pil riprende a scendere in Italia, il rapporto tra debito e Pil ricomincia a salire allora sì che quello farebbe ripartire la speculazione contro l'Italia". E' quanto ha dichiarato Carlo Cottarelli a margine del workshop Ambrosetti.

"Questo è uno scenario che dobbiamo cercare di evitare mettendo in sicurezza i conti pubblici in modo tale che siano robusti rispetto ad uno shock di questo genere", ha proseguito l'ex commissario alla spending review, oggi alla guida dell'Osservatorio sui conti pubblici. (segue)