Terrorismo, Calderoli: serve giro di vite in rete e nelle moschee

Roma, 7 apr. - "L'arresto di un minorenne di origine algerina oggi in Friuli, accusato di propaganda jihadista e proselitismo con i social, segue di una settimana l'arresto analogo di un giovane marocchino, in provincia di Cuneo, un altro giovane che a casa nostra faceva proselitismo online, propagandando la parola dell'Isis e inneggiando al martirio e alla jihad". Lo afferma in una nota il senatore della Lega, Roberto Calderoli.

"Ancora una volta domando: questi ragazzi si radicalizzano in rete oppure nei centri islamici e nelle moschee? Dal 2015 ad oggi in Italia - aggiunge - abbiamo avuto quasi 300 soggetti radicalizzati arrestati o espulsi eppure non si riesce a risalire alla radice del male: i cattivi maestri o le rete? Probabilmente entrambi i fattori. Per cui occorre fare piazza pulita, con arresti ed espulsioni, dei cattivi maestri, quasi sempre nascosti nelle nostre moschee, mimetizzati nei gruppi di islamici, anche di quelli che si professano moderati. Per questo serve un censimento di tutti gli imam e serve la sicurezza che i sermoni avvengano in italiano".

"E occorre aumentare poteri, risorse e mezzi della nostra Polizia Postale, per monitorare, prevenire e fare in modo che i ragazzi delle nostre città non si facciano indottrinare anche senza andare in Siria ma restando nella loro cameretta", conclude Calderoli.